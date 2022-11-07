Soluzioni per la trasformazione del cloud

Per sbloccare risultati aziendali trasformativi, le aziende devono essere in grado di utilizzare applicazioni e dati in zone di destinazione dell'hybrid cloud adatte allo scopo.
Grazie a IBM® Cloud, le aziende acquisiscono l'esperienza necessaria per creare insieme una strategia per la trasformazione dell'hybrid cloud, ridurre i rischi con risultati incrementali in ogni fase di trasformazione e ottenere operatività su larga scala con gli acceleratori della piattaforma cloud integrati.
Crea in collaborazione una strategia per la modernizzazione dei workload e il posizionamento nell'hybrid cloud per ottenere risultati aziendali.
Riduci i rischi e sostieni la trasformazione pianificando risultati incrementali in ogni fase di trasformazione.
Scala e accelera l'innovazione con acceleratori e competenze di piattaforme cloud integrate.
I servizi di cloud concierge offrono un punto di contatto dedicato per un supporto personalizzato durante il percorso di migrazione nel cloud, offrendo un'esperienza high-touch e una transizione senza intoppi.
Comprendi i tuoi obiettivi, le tue sfide e scopri opportunità di alto valore.
Innova rapidamente e crea in collaborazione con gli esperti IBM per trovare opportunità di alto valore.
Migra, modernizza e crea applicazioni su larga scala per ottimizzare il core e creare nuove funzionalità digitali.
Riduci il TCO e la manutenzione di applicazioni e dati con l'automazione, FinOps e la progettazione dell'affidabilità del sito (SRE).
Introduzione più rapida di nuove app.
Ore risparmiate per valutare, riprogettare e sviluppare l'architettura dei microservizi.
Risparmi totali sui costi di conformità previsti per i settori regolamentati con controlli integrati su IBM Cloud.
Valuta le applicazioni correnti, stima l'impegno e fornisci una valutazione per le diverse opzioni di modernizzazione.
Soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni mainframe.
Accelera lo sviluppo, la modernizzazione delle applicazioni e assisti le operazioni IT.
Generazione automatizzata di codice per eseguire il refactoring delle applicazioni monolitiche Java in microservizi.
Automazione per implementare modelli architettonici comuni basati su IBM Well-Architected Framework.
Visibilità unificata di sicurezza, conformità e rischio in ambienti ibridi multicloud.
Crea applicazioni hybrid cloud resilienti, performanti e sicure.
Procedure e linee guida per creare soluzioni efficienti in termini di risorse e costi.
Esegui il lift and shift di livello aziendale dei workload VMware su IBM Cloud con tempi di inattività e rischi minimi.
Migra e modernizza i workload AIX, IBM i e Linux sui server Power mantenendo la sicurezza e le prestazioni elevate.
Accelera e riduci i rischi della modernizzazione di SAP ERP con l'unico IaaS certificato SAP che offre opzioni RISE e non RISE su istanze Power e x86.
Esegui il lift and shift dei workload su un cloud unico nel suo genere, progettato per proteggere anche i dati più sensibili e i workload AI.
Accelera l'impatto dell'AI aziendale con zone di destinazione dell'hybrid cloud adatte allo scopo per i workload AI.
Containerizza le applicazioni su IBM Cloud, sfruttando OpenShift Container Platform completamente gestito.
Distribuisci ed esegui le app in modo coerente in ambienti on-premise, edge computing e di cloud pubblico, abilitati da IBM Cloud Satellite, la soluzione cloud distribuita gestita.
Modernizza le applicazioni mainframe con pratiche DevOps all'avanguardia e strumenti di sviluppo basati sull'AI generativa.
Il programma di accelerazione della migrazione al cloud offre incentivi finanziari per compensare i costi di migrazione e le indicazioni normative degli specialisti di tecnologia con accesso a modelli di migrazione comprovati, codice, strumenti e architetture distribuibili appositamente progettate per IBM Cloud.
Accelera il progetto di digitalizzazione per creare un'esperienza di viaggio aereo personalizzata che riunisca tutti i servizi clienti, tra cui i dati dettagliati sulle preferenze dei passeggeri, in una visione d'insieme del cliente.
L'ampia trasformazione dell'organizzazione CIO di IBM per modernizzare le applicazioni e l'infrastruttura business critical tradizionali in una piattaforma di cloud ibrido.
Per rispondere meglio alle esigenze dei clienti, American Airlines ha migrato alcune delle sue applicazioni critiche su IBM Cloud, utilizzando una nuova metodologia per creare rapidamente applicazioni innovative e migliorare l'esperienza del cliente.
Con oltre 200 miliardi di transazioni alla fine del 2022, CaixaBank comprende quanto sia fondamentale crescere in modo sicuro, aumentare l'efficienza operativa e accelerare il time to market per ottimizzare le esperienze bancarie digitali, il tutto salvaguardando i dati dei clienti.