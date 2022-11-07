Soluzioni per la trasformazione del cloud

Accelera e riduci i rischi del percorso di trasformazione dell'hybrid cloud
Tre aerei da caccia F-16 sulla pista pronti per il volo

Per sbloccare risultati aziendali trasformativi, le aziende devono essere in grado di utilizzare applicazioni e dati in zone di destinazione dell'hybrid cloud adatte allo scopo.

Grazie a IBM® Cloud, le aziende acquisiscono l'esperienza necessaria per creare insieme una strategia per la trasformazione dell'hybrid cloud, ridurre i rischi con risultati incrementali in ogni fase di trasformazione e ottenere operatività su larga scala con gli acceleratori della piattaforma cloud integrati.
Obiettivi chiave Fai crescere la tua attività e promuovi l'innovazione con l'hybrid cloud
Crea in collaborazione una strategia di trasformazione

Crea in collaborazione una strategia per la modernizzazione dei workload e il posizionamento nell'hybrid cloud per ottenere risultati aziendali.
Riduci i rischi e sostieni la trasformazione

Riduci i rischi e sostieni la trasformazione pianificando risultati incrementali in ogni fase di trasformazione.
Innova su larga scala

Scala e accelera l'innovazione con acceleratori e competenze di piattaforme cloud integrate.
IBM Consulting, IBM Garage e IBM Cloud ci hanno permesso di accedere a competenze e best practice di altissimo livello, supportate dall'esperienza nel settore aeronautico di IBM, che abbiamo potuto integrare nella nostra trasformazione digitale.
Takhliq Hanif Head of Group Enterprise Architecture, Technology and Innovation Etihad Airways
Scopri di più su come offrire un'esperienza di qualità superiore
Percorso di trasformazione

I servizi di cloud concierge offrono un punto di contatto dedicato per un supporto personalizzato durante il percorso di migrazione nel cloud, offrendo un'esperienza high-touch e una transizione senza intoppi.
Rileva

Comprendi i tuoi obiettivi, le tue sfide e scopri opportunità di alto valore.

Dimostra

Innova rapidamente e crea in collaborazione con gli esperti IBM per trovare opportunità di alto valore.

Modernizza

Migra, modernizza e crea applicazioni su larga scala per ottimizzare il core e creare nuove funzionalità digitali.

Gestisci

Riduci il TCO e la manutenzione di applicazioni e dati con l'automazione, FinOps e la progettazione dell'affidabilità del sito (SRE).

Benefici 62%

Introduzione più rapida di nuove app.

 Etihad Airways ha ridotto il processo di modernizzazione dell'esperienza di check-in personalizzata da 9 mesi a 15 settimane 800+

Ore risparmiate per valutare, riprogettare e sviluppare l'architettura dei microservizi.

 CIO IBM ha risparmiato oltre 800 ore grazie a Mono2Micro e IBM Cloud Transformation Advisor, modernizzando al contempo una grande richiesta di finanziamento 30%

Risparmi totali sui costi di conformità previsti per i settori regolamentati con controlli integrati su IBM Cloud.

 Informazioni sulla stima dei risparmi sui costi di conformità

Posizionamento del workload del'hybrid cloud

Acceleratori IBM Cloud
Caso d’uso IBM Cloud Transformation Advisor

Valuta le applicazioni correnti, stima l'impegno e fornisci una valutazione per le diverse opzioni di modernizzazione.

Caso d’uso Soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni mainframe

Soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni mainframe.

Caso d’uso watsonx Code Assistant for Z

Accelera lo sviluppo, la modernizzazione delle applicazioni e assisti le operazioni IT.

Caso d’uso Mono2Micro

Generazione automatizzata di codice per eseguire il refactoring delle applicazioni monolitiche Java in microservizi.

Caso d’uso Architettura distribuibile

Automazione per implementare modelli architettonici comuni basati su IBM Well-Architected Framework.

Caso d’uso Security and Compliance Center

Visibilità unificata di sicurezza, conformità e rischio in ambienti ibridi multicloud.

Caso d’uso IBM Well-Architected Framework

Crea applicazioni hybrid cloud resilienti, performanti e sicure.

Caso d’uso FinOps e sostenibilità

Procedure e linee guida per creare soluzioni efficienti in termini di risorse e costi.

Trasformazione dei workload aziendali
Modernizza i workload VMware su IBM Cloud

Esegui il lift and shift di livello aziendale dei workload VMware su IBM Cloud con tempi di inattività e rischi minimi.

Migra e modernizza i workload Power su IBM Cloud

Migra e modernizza i workload AIX, IBM i e Linux sui server Power mantenendo la sicurezza e le prestazioni elevate.

Trasforma SAP ERP

Accelera e riduci i rischi della modernizzazione di SAP ERP con l'unico IaaS certificato SAP che offre opzioni RISE e non RISE su istanze Power e x86.

Fai migrare i workload su IBM Cloud for Financial Services

Esegui il lift and shift dei workload su un cloud unico nel suo genere, progettato per proteggere anche i dati più sensibili e i workload AI.

Hybrid cloud per l'AI generativa

Accelera l'impatto dell'AI aziendale con zone di destinazione dell'hybrid cloud adatte allo scopo per i workload AI.

Modernizza le applicazioni per il cloud

Containerizza le applicazioni su IBM Cloud, sfruttando OpenShift Container Platform completamente gestito.

Crea ovunque con il cloud distribuito

Distribuisci ed esegui le app in modo coerente in ambienti on-premise, edge computing e di cloud pubblico, abilitati da IBM Cloud Satellite, la soluzione cloud distribuita gestita.

Modernizza l'app mainframe

Modernizza le applicazioni mainframe con pratiche DevOps all'avanguardia e strumenti di sviluppo basati sull'AI generativa.

Programma di accelerazione della migrazione

Il programma di accelerazione della migrazione al cloud offre incentivi finanziari per compensare i costi di migrazione e le indicazioni normative degli specialisti di tecnologia con accesso a modelli di migrazione comprovati, codice, strumenti e architetture distribuibili appositamente progettate per IBM Cloud.

Successo dei clienti

Etihad Airways

Accelera il progetto di digitalizzazione per creare un'esperienza di viaggio aereo personalizzata che riunisca tutti i servizi clienti, tra cui i dati dettagliati sulle preferenze dei passeggeri, in una visione d'insieme del cliente.
CIO IBM

L'ampia trasformazione dell'organizzazione CIO di IBM per modernizzare le applicazioni e l'infrastruttura business critical tradizionali in una piattaforma di cloud ibrido.
American Airlines

Per rispondere meglio alle esigenze dei clienti, American Airlines ha migrato alcune delle sue applicazioni critiche su IBM Cloud, utilizzando una nuova metodologia per creare rapidamente applicazioni innovative e migliorare l'esperienza del cliente.
CaixaBank

Con oltre 200 miliardi di transazioni alla fine del 2022, CaixaBank comprende quanto sia fondamentale crescere in modo sicuro, aumentare l'efficienza operativa e accelerare il time to market per ottimizzare le esperienze bancarie digitali, il tutto salvaguardando i dati dei clienti.
2024 Masters Tournament

L'infrastruttura digitale Masters esegue i workload in un'architettura &quot;hybrid by design&quot; attraverso IBM Cloud e altri cloud, grazie a Red Hat OpenShift.
Fai il passo successivo

Parla con un esperto IBM 