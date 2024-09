La modernizzazione sostenibile è in prima linea tra le priorità IT. La riduzione al minimo dell'impatto ambientale e la lotta al persistente debito tecnico spingono le organizzazioni ad adottare pratiche e standard software moderni.



IBM Cloud Transformation Advisor consente alla tua organizzazione di pianificare in modo efficiente le attività di modernizzazione del runtime analizzando on-premise i workload per la modernizzazione. Stabilisci la complessità delle tue applicazioni, stima il costo di sviluppo per passare a un runtime Java moderno e ottieni consigli e acceleratori per il miglior ambiente di destinazione on-premise o nel cloud.