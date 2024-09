American Airlines ha lanciato Dynamic Rebooking in meno della metà del tempo previsto e ora dispone di un'app facile da migliorare in base al feedback dei clienti. L'hosting sulla piattaforma IBM Cloud Foundry ha pagato ulteriori dividendi quando l'uragano Irma ha colpito. L'azienda ha deciso di implementare l'app in tutto il mondo, in tutti gli aeroporti in cui è presente American Airlines.

Patrick Morin, Managing Director of Customer Technology di American Airlines, commenta: "Una delle nostre aspettative nei confronti di IBM Cloud era che l'iper-scalabilità avrebbe alleggerito le preoccupazioni relative all'infrastruttura per l'implementazione di un'applicazione a livello globale. Quando si è abbattuto l'uragano, l'abbiamo messo alla prova e la nostra fiducia si è rivelata fondata: l'applicazione ha funzionato perfettamente e da allora l'abbiamo estesa a tutti gli oltre 300 aeroporti senza alcun problema.”

American ha ricevuto un ottimo feedback dai clienti sulla nuova app, che fornisce informazioni essenziali e controllo ai clienti quando i piani di viaggio vengono modificati. I clienti scelgono quasi sempre il primo suggerimento della compagnia aerea: una chiara convalida degli algoritmi sottostanti ad American Airlines.

Julie Rath, Managing Director, Customer Service Recovery di American Airlines, commenta: "Lo strumento Dynamic Rebooking trova la soluzione migliore per ogni cliente, lo guida attraverso la procedura di riprenotazione, gestisce la riemissione del biglietto, fornisce la carta d'imbarco e invia un messaggio di reindirizzamento per il bagaglio. Restituendo il controllo al cliente, abbiamo un impatto positivo sulla sua esperienza.

Trasformazione profonda

Mentre Dynamic Rebooking era in fase di sviluppo, IBM e American hanno anche lavorato alla migrazione più ampia delle app mobile e kiosk dei clienti di aa.com a IBM Cloud Infrastructure as a Service, utilizzando VMware HCX su IBM Cloud per automatizzare la migrazione di centinaia di macchine virtuali VMware su IBM Cloud. Questa operazione ha permesso di ridurre di sei mesi la tempistica originale, consentendo ad American di evitare la spesa di capitale per aggiornare l'hardware esistente. La migrazione a IBM Cloud ha inoltre migliorato significativamente le prestazioni e l'affidabilità del server e ridotto i tempi di risposta dell'utente finale.

IBM ha assunto la responsabilità dei servizi gestiti operativi per gli ambienti migrati e trasformati tramite un unico modello di supporto per gli ambienti multi-cloud.

Con le app rivolte ai clienti in esecuzione su piattaforme aperte in IBM Cloud e un approccio allo sviluppo nativo su cloud, American sta raggiungendo l'obiettivo chiave di innovare più rapidamente in risposta alle mutevoli esigenze dei clienti. La compagnia aerea può inoltre collegare altri servizi preconfigurati su IBM Cloud, come il bilanciamento del carico web, le previsioni meteo e il machine learning. Il tempo di codifica precedentemente dedicato alla manutenzione è ora disponibile per nuovi requisiti, aiutando American a innovare per i propri clienti e a superare la concorrenza. Oltre alla tecnologia, American ha allineato maggiormente le proprie organizzazioni aziendali e tecnologiche per collaborare in rapidi cicli di co-creazione per soddisfare le esigenze dei clienti.

Maya Leibman, EVP & Chief Information Officer di American Airlines, conclude: "Dal punto di vista dei processi, della cultura e della formazione, IBM è stata presente in ogni fase del processo, aiutandoci a tenere il passo con le aspettative dei clienti".