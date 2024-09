Telecronaca AI

IBM watsonx Dare voce all'azione Oltre 20.000 videoclip nell'app dei Masters sono commentate, sia in inglese che in spagnolo, da un modello di AI generativa addestrato a parlare la lingua specifica di questo torneo. Un banco di sabbia si chiama "bunker". La zona intorno al fairway è il "second cut". E gli appassionati di golf sono i "patron". Per garantire l'accuratezza e l'attendibilità della telecronaca AI durante tutto il torneo, watsonx.governance si occupa di monitorare il modello AI. Scopri di più sulla governance dei dati per le organizzazioni basate sui dati Scopri di più sulle funzionalità di watsonx.ai