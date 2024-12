Quando abbiamo deciso di lavorare con IBM, i progressi hanno iniziato a muoversi rapidamente. IBM ha investito molto tempo e risorse per aiutarci a lanciare rapidamente. Il team IBM ha organizzato tre workshop con noi, ciascuno con un team di quattro o sei esperti tecnici che hanno portato la loro vasta conoscenza ed esperienza nella gen AI. Senza IBM, probabilmente non avremmo avuto accesso a specialisti tecnici senior altamente competenti con dottorato di ricerca in grado di guidarci nelle decisioni cruciali che dovevamo prendere all'inizio del nostro percorso verso l'AI.

IBM ci ha anche messo in contatto con uno dei suoi principali distributori, TD SYNNEX, perché supportasse gli aspetti commerciali della creazione del nostro business case e fornisse una guida approfondita sulle migliori pratiche per consentirci di compiere i passaggi successivi e passare dall'idea al progetto pilota, fino all'open beta e oltre.

Diverse persone mi hanno chiesto perché ho scelto IBM watsonx ai come piattaforma principale. Le ragioni sono tante, ma due delle più importanti sono la potenza della piattaforma con un'ampia gamma di soluzioni AI, oltre alla privacy dei dati. In qualità di azienda con sede in Germania che lavora con aziende in tutta Europa, gli elevati standard di protezione dei dati e la piena conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea sono infatti fondamentali per il nostro modello di business. Utilizzando i prodotti di AI di livello aziendale di IBM, siamo in grado di mantenere il pieno controllo sui data storage e sulle sedi di elaborazione dei dati, oltre a rispettare le normative UE sui dati e sull'AI.

Inoltre, la soluzione AI integrabile di IBM ci offre la libertà di scegliere tra un'ampia gamma di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nella libreria di modelli watsonx.ai. Questo significa che possiamo utilizzare l'LLM più adatto al nostro caso d'uso. Per il nostro strumento conversazionale con funzionalità di flusso agentico, abbiamo iniziato con i modelli IBM Granite e Meta Llama 3.1, la nuova generazione dell'LLM aperto di Meta. La piattaforma di IBM promuove l'innovazione aperta per l'AI, e possiamo facilmente utilizzare al meglio dai nuovi sviluppi e modelli in futuro.

Attualmente le principali soluzioni IBM watsonx della nostra piattaforma Buddy includono watsonx.ai, IBM Watson Discovery, watsonx.data e watsonx.governance. Il team di IBM si è assicurato che comprendessimo i benefici dell'implementazione di questi moduli e degli approcci all'avanguardia, come la retrieval-augmented generation (RAG), un framework di AI che ci consente di migliorare la qualità dei contenuti generati dall'LLM inserendo i nostri dati nel modello. Utilizzando strumenti di facile utilizzo per creare e perfezionare il nostro assistente per l'e-commerce e il sito web, ora possiamo incorporare con successo documenti, come PDF, file JSON, file CSV, documenti e database [Microsoft] Word o risposte API dinamiche per fornire informazioni contestuali e, di conseguenza, risposte più accurate e affidabili.