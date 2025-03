Per affrontare le sfide, garantire il supporto continuo ai cittadini aventi diritto e migliorare l'efficienza operativa, l'OIS ha scelto IBM Instana Observability, una soluzione di monitoraggio delle applicazioni (APM) e di osservabilità delle prestazioni leader di settore. IBM Customer Success ha collaborato con l'OIS per tutto il suo percorso con Instana. L'OIS e Customer Success hanno contribuito a migliorare l'efficienza operativa integrando le funzionalità di Instana all'interno della solida piattaforma esistente, basata sulla tecnologia Java EE e operante sui server IBM Power, sul tempo di esecuzione IBM WebSphere Liberty e sui database IBM Db2.

Instana ha fornito una visibilità olistica end-to-end per l'intera architettura eXPRS e che si è estesa alle sue prestazioni, dalla logica applicativa ai parametri hardware sottostanti. Inoltre, le funzionalità di rilevamento automatico di Instana hanno facilitato la rapida assimilazione di nuovi aggiornamenti e integrazioni di componenti. Le sue funzionalità di mappatura hanno permesso all'OIS di integrare rapidamente i miglioramenti di eXPRS e le relative dipendenze, fornendo una visione completa delle prestazioni dell'applicazione.

L'analisi in tempo reale della piattaforma con acquisizione dei dati al 100% e meccanismi di notifica immediata ha ridotto significativamente le funzionalità di analytics e avviso del tempo medio di rilevamento (MTTD) e del tempo medio di risoluzione (MTTR). Ciò ha consentito ai team dell'OIS di identificare e rispondere rapidamente ai problemi di prestazioni. Inoltre, le funzionalità di collaborazione di Instana hanno facilitato la comunicazione e la condivisione delle informazioni vitali, aumentando così lo scambio di informazioni tra i team IT, abbattendo i silos e migliorando la produttività IT nel suo complesso.

Inoltre, Instana ha incorporato modelli algoritmici adattivi che mettono a punto le impostazioni delle soglie e hanno contribuito a prevenire i rischi imminenti e a rafforzare la reattività istituzionale. Questa elevata osservabilità, insieme ai protocolli amministrativi intrinseci ottimizzati per l'OIS, si sono tradotti direttamente in un'eccezionale soddisfazione dei consumatori. Implementando soluzioni moderne su misura per migliorare la visibilità e il controllo, l'OIS è riuscito a navigare con abilità in ambienti tecnologici complessi, rafforzando così il proprio impegno a fornire servizi pubblici esemplari ed efficienti.