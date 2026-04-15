Gli attacchi informatici non sono più solo un problema IT: rappresentano una sfida infrastrutturale con conseguenze dirette a livello operativo, finanziario e di conformità. Nel 2025, il costo medio di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,44 milioni di dollari a livello globale e oltre 10 milioni negli Stati Uniti, mentre nuove normative come DORA, NIS2 e HIPAA richiedono maggiori funzionalità di resilienza.

Le difese tradizionali non sono bastano più. Gli aggressori ora prendono di mira direttamente i sistemi di backup and recovery, le interruzioni dovute a storage obsoleti possono costare milioni all'ora e le minacce basate su AI si muovono più velocemente di quanto possa rispondere il rilevamento.

Questo playbook fornisce ai leader delle infrastrutture una strategia di resilienza basata su AI che:

protegge i dati critici con punti di recupero immutabili e isolati;

rileva anomalie in pochi secondi, non in ore, usando AI e analytics comportamentali;

usando AI e analytics comportamentali; automatizza i workflow di recupero per ripristinare le operazioni rapidamente e in modo pulito;

riduce i costi operativi attraverso l'automazione intelligente e gli insight predittivi;

garantisce la conformità ai mandati globali in continua evoluzione attraverso un monitoraggio costante e una reportistica pronta per l'audit.

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