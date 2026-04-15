Gli attacchi informatici non sono più solo un problema IT: rappresentano una sfida infrastrutturale con conseguenze dirette a livello operativo, finanziario e di conformità. Nel 2025, il costo medio di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,44 milioni di dollari a livello globale e oltre 10 milioni negli Stati Uniti, mentre nuove normative come DORA, NIS2 e HIPAA richiedono maggiori funzionalità di resilienza.
Le difese tradizionali non sono bastano più. Gli aggressori ora prendono di mira direttamente i sistemi di backup and recovery, le interruzioni dovute a storage obsoleti possono costare milioni all'ora e le minacce basate su AI si muovono più velocemente di quanto possa rispondere il rilevamento.
Questo playbook fornisce ai leader delle infrastrutture una strategia di resilienza basata su AI che:
protegge i dati critici con punti di recupero immutabili e isolati;
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