Resilienza che protegge, prestazioni che perdurano

La cyber resilience non è più un optional: è una priorità a livello di consiglio di amministrazione. Con l'intensificarsi degli attacchi ransomware e AI, le organizzazioni devono affrontare costi crescenti, tempi di inattività e pressioni sulla conformità.

IBM evidenzia come un'infrastruttura pronta per il futuro, supportata da uno storage intelligente basato su AI e framework zero-trust, consente un recupero più rapido, una protezione più forte e un allineamento normativo. Adottando subito strategie di resilienza proattiva, le aziende possono salvaguardare le operazioni, mantenere la fiducia dei clienti e trasformare la sicurezza in un vantaggio competitivo.

