Soluzioni di data backup and recovery dello storage

Accelera i processi aziendali di backup e ripristino che consentono di recuperare i dati e ripristinare i servizi IT con rapidità grazie alle soluzioni IBM Storage per i workload on-premise e nel cloud.

Le soluzioni IBM Storage per il backup e il ripristino unificano la protezione dei workload, apportano funzionalità di cybersecurity per contribuire a proteggere i dati critici dai ransomware e altre minacce alla sicurezza dei dati, aiutano a prevenire la perdita dei dati, offrono funzionalità in grado di gestire efficacemente le copie di backup e permettono una gestione efficiente in termini di costi dell'infrastruttura.