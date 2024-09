Il ransomware mette a rischio i dati, le finanze e la reputazione di un'organizzazione.

Questo malware a fine estorsivo minaccia di trattenere definitivamente i dati o di esporli a meno che la vittima non paghi un riscatto. Una volta pagato il riscatto, gli autori degli attacchi decrittograferanno i file—altrimenti non ci sarebbe alcun incentivo a pagare—ma ciò non garantisce comunque un ripristino completo. Sfortunatamente, le aziende perdono soldi in entrambi i casi. Inoltre, un attacco può paralizzare i sistemi critici per la continuità aziendale, provocando interruzioni e tempi di inattività prolungati. Durante queste interruzioni, i clienti possono decidere di rivolgersi alla concorrenza per soddisfare le loro esigenze e questa perdita di affari può costare a un'organizzazione una media di 1,59 milioni di dollari. Per il settore finanziario, il costo di una violazione dei dati è ancora più alto: 5,72 milioni di dollari.

Le aziende del settore dei servizi finanziari sono particolarmente vulnerabili agli attacchi ransomware perché archiviano preziosi dati dei clienti ed elaborano spesso transazioni di grandi dimensioni. Queste organizzazioni sono sottoposte a un'elevatissima pressione per risolvere rapidamente i problemi di sicurezza, limitando i danni e i costi di recupero—un importante istituto di credito ipotecario, che ha chiesto di rimanere anonimo, sapeva che sarebbe stato impossibile senza una protezione proattiva dei dati.

L’istituto di credito ha setacciato il mercato alla ricerca di una soluzione per la sicurezza in grado di proteggere i propri dati, indipendentemente dalla fonte, ma non ne ha trovata una adatta. Si è reso conto che avrebbe dovuto installare e implementare più soluzioni reattive per ottenere il livello di protezione dei dati desiderato. Preferendo l'utilizzo di un'unica soluzione universale, l'istituto di credito si è rivolto a Micro Strategies, un fornitore di soluzioni IT, per ottenere una soluzione appositamente concepita per proteggersi dal ransomware.