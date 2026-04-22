Tuttavia, insight intelligenti e tempi di risposta rapidi sono possibili solo quando vengono fornite risorse di calcolo e di storage adeguate. Le soluzioni SIEM efficaci devono inserire grandi quantità di dati, spesso da ambienti operativi complessi che si estendono su risorse on-premise e cloud. L'analytics complessa necessaria per ottenere insight migliori richiede l'accesso a enormi quantità di dati. In questi ambienti, tempi di risposta rapidi sono possibili solo utilizzando uno storage ad alte prestazioni e bassa latenza.

È stato per questi motivi che, nel 2020, dopo un'approfondita valutazione di mercato, DA ha implementato QRadar come soluzione SIEM dell'organizzazione. La soluzione consisteva in appliance virtuali all'interno di un cluster VMware dedicato e utilizzava lo storage FlashSystem per la conservazione di tutti i dati.