Creato con il software IBM Spectrum® Virtualize, parte della famiglia IBM Spectrum Storage, IBM® SAN Volume Controller è un sistema di storage di classe enterprise. Consente alle organizzazioni di raggiungere maggiore economia dei dati supportando i carichi di lavoro su vasta scala fondamentali per ottenere il successo. I sistemi SAN Volume sono in grado di gestire grandi volumi di dati provenienti da applicazioni per dispositivi mobili e social e rendono possibili implementazioni flessibili su cloud ibrido. Fornisce le prestazioni e la scalabilità necessarie per ottenere insight dalle tecnologie di analytics più recenti.