L'AI sta rimodellando il modo in cui i leader IT gestiscono e proteggono i propri dati. In questo white paper IDC, scopri come le funzionalità basate sull'AI possono aiutare ad automatizzare le operazioni e rafforzare la cyber-resilienza nei sistemi di storage aziendali, preparando al contempo le organizzazioni alla crescente domanda di AI e dati.

I lettori scopriranno:

perché le funzionalità di archiviazione basate sull'AI stanno diventando uno strumento critico per la moderna gestione dell'archiviazione dei dati;

le funzionalità di archiviazione basate sull'AI stanno diventando uno strumento critico per la moderna gestione dell'archiviazione dei dati; come l'automazione intelligente possa aiutare a rafforzare la cyber resilience e il recupero;

l'automazione intelligente possa aiutare a rafforzare la cyber resilience e il recupero; come IBM FlashSystem aiuta le organizzazioni a prepararsi per la prossima era di funzionalità basate sull'AI nei sistemi di storage aziendali.

La versione FlashSystem 2026 di IBM, con il nuovo modulo FlashCore (FCM) di quinta generazione, ha introdotto agenti AI in grado di adottare azioni raccomandate, come la capacità di provisioning, la migrazione dei dati applicativi verso lo storage array ottimale e l'applicazione delle politiche di protezione dei dati. FlashSystem aggiunge anche l'elaborazione del linguaggio naturale, permettendo agli amministratori di porre domande in modo semplice tramite un'interfaccia di chat e di perfezionare e confermare i suggerimenti del motore AI prima di applicarli. IBM considera le nuove funzionalità di FlashSystem.ai come un co-amministratore di storage sempre attivo, in grado di gestire attività di routine, favorire un elevato utilizzo dello storage, affrontare in modo proattivo i problemi di prestazioni e rafforzare la sicurezza.