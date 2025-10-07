Cos'è il JRE (Java Runtime Environment)?

Il Java Runtime Environment, o JRE, è un livello software che viene eseguito in aggiunta al software del sistema operativo di un computer e fornisce le librerie di classi e altre risorse di cui uno specifico programma Java ha bisogno per funzionare.
Il JRE è uno dei tre componenti interconnessi per sviluppare ed eseguire programmi Java. Gli altri due componenti sono i seguenti:
Il JRE combina il codice Java creato usando il JDK con le librerie necessarie per eseguirlo su una JVM e poi crea un'istanza della JVM che esegue il programma risultante. Le JVM sono disponibili per più sistemi operativi e i programmi creati con il JRE verranno eseguiti su tutti loro. In questo modo il Java Runtime Environment consente a un programma Java di essere eseguito in qualsiasi sistema operativo senza modifiche.
Puoi scaricare il JDK, incluso un JRE compatibile, da Oracle (link esterno a ibm.com).
Il JDK e il JRE interagiscono tra loro per creare un ambiente di runtime sostenibile che abilita l'esecuzione senza soluzione di continuità di applicazioni basate su Java praticamente in qualsiasi sistema operativo. Gli elementi di seguito indicati costituiscono l'architettura del runtime JRE:
Il ClassLoader Java carica dinamicamente tutte le classi necessarie per eseguire un programma Java. Poiché le classi Java vengono caricate in memoria solo quando sono necessarie, il JRE utilizza i ClassLoader per automatizzare questo processo on-demand.
Il verificatore bytecode garantisce il formato e l'accuratezza del codice Java prima che passi all'interprete. Nel caso in cui il codice violasse l'integrità del sistema o i diritti di accesso, la classe viene considerata danneggiata e non viene caricata.
Dopo il corretto caricamento del bytecode, l'interprete Java crea un'istanza della JVM che consente di eseguire in modo nativo il programma Java sulla macchina sottostante.
Oltre alla Java Virtual Machine, il JRE è composto da una varietà di altre funzioni e altri strumenti software di supporto per ottenere il massimo dalle tue applicazioni Java.
Come parte dell'installazione del JRE, sono incluse delle tecnologie di implementazione come Java Web Start e Java Plugin che semplificano l'attivazione delle applicazioni e forniscono un advanced support (supporto avanzato) per futuri aggiornamenti di Java.
Il JRE contiene anche dei toolkit progettati per aiutare gli sviluppatori a migliorare la loro interfaccia utente. Alcuni di questi toolkit includono:
Il Java Runtime Environment fornisce diverse librerie di integrazione per assistere gli sviluppatori nella creazione di connessioni di dati senza soluzione di continuità tra le loro applicazioni e i loro servizi. Alcune di queste librerie includono:
Inclusi con il JRE ci sono i pacchetti java.lang. e java.util. che sono fondamentali per la progettazione di applicazioni Java, il controllo delle versioni dei pacchetti, la gestione e il monitoraggio. Alcuni di questi pacchetti includono:
Fornisci al tuo team le competenze e gli strumenti di cui ha bisogno per promuovere l'innovazione e far progredire la tua azienda.
IBM Runtimes for Business fornisce supporto per ambienti di runtime Java open source, oltre al monitoraggio e alla gestione per le applicazioni Java.
Scopri come promuovere uno sviluppo nativo del cloud, la modernizzazione delle applicazioni e il supporto per le applicazioni esistenti con WebSphere® Hybrid Edition.
Per molte organizzazioni, Java continua ad essere una parte vitale dello sviluppo delle applicazioni e fornisce una solida base quando si creano soluzioni portatili e scalabili. Esplora OpenJDK e IBM Runtime for Business, che fornisce un supporto commerciale affidabile e conveniente per implementare, monitorare e gestire le applicazioni Java.