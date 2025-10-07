Cos'è il JRE (Java Runtime Environment)?

Il Java Runtime Environment, o JRE, è un livello software che viene eseguito in aggiunta al software del sistema operativo di un computer e fornisce le librerie di classi e altre risorse di cui uno specifico programma Java ha bisogno per funzionare.

Il JRE è uno dei tre componenti interconnessi per sviluppare ed eseguire programmi Java. Gli altri due componenti sono i seguenti:

Il Java Development Kit, o JDK, è un insieme di strumenti per sviluppare applicazioni Java. Gli sviluppatori scelgono gli JDK in base alla versione Java e al pacchetto o all'edizione - Java EE (Java Enterprise Edition), Java SE (Java Special Edition) o Java ME (Java Mobile Edition). Ogni JDK include sempre un JRE compatibile, perché l'esecuzione di un programma Java fa parte del processo di sviluppo di un programma Java.





La Java Virtual Machine, o JVM, esegue applicazioni Java attive. Ogni JRE include un JRE predefinito, ma gli sviluppatori sono liberi di sceglierne un altro che soddisfi le specifiche esigenze di risorse delle loro applicazioni.

Il JRE combina il codice Java creato usando il JDK con le librerie necessarie per eseguirlo su una JVM e poi crea un'istanza della JVM che esegue il programma risultante. Le JVM sono disponibili per più sistemi operativi e i programmi creati con il JRE verranno eseguiti su tutti loro. In questo modo il Java Runtime Environment consente a un programma Java di essere eseguito in qualsiasi sistema operativo senza modifiche.

Puoi scaricare il JDK, incluso un JRE compatibile, da Oracle (link esterno a ibm.com).