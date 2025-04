OpenJDK e IBM Runtimes for Business

Per aiutare le organizzazioni a cercare il modo più affidabile ed economico per supportare le applicazioni mission-critical JavaTM, IBM offre supporto per OpenJDK, un'implementazione open source supportata dal settore e dalla community degli sviluppatori.

IBM Runtimes for Business fornisce supporto commerciale per ambienti di runtime Java open source, oltre a funzionalità di monitoraggio e gestione per applicazioni Java.