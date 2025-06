Cos'è il DNS gestito?

La scelta tra servizi DNS autogestiti e gestiti dipende da diversi fattori organizzativi, tra cui le dimensioni, la complessità delle esigenze del DNS, i vincoli di budget, le competenze interne e il livello di controllo dei dati DNS richiesto. Naturalmente, l’approccio di gestione autonoma offre dei benefici.

Il DNS autogestito offre ai team IT il controllo completo sulla configurazione DNS, così che possano personalizzare completamente le impostazioni DNS in base alle loro specifiche, alle app e ai servizi una volta completata la registrazione del dominio. Il DNS autogestito permette anche di risparmiare sui costi, poiché il DNS gestito comporta regolari addebiti per i servizi di gestione e manutenzione del DNS da parte dei provider. Poiché l’autogestione implica il mantenimento di più dati all’interno, ciò può ridurre il rischio di sicurezza e le violazioni dei dati.

Tuttavia, la gestione del DNS può comportare anche rischi significativi. I modelli di traffico DNS possono variare ampiamente e sono spesso imprevedibili, rendendo estremamente difficile la previsione dei picchi di volume e la gestione di protocolli di bilanciamento del carico.

Se un'azienda sceglie l'autogestione, deve anche gestire la risposta agli attacchi DDoS, che sommergono i server presi di mira con una valanga di traffico Internet. Senza le DNS Security Extension (DNSSEC), i protocolli di autenticazione e le protezioni DDoS fornite da un servizio gestito, i team potrebbero essere sopraffatti in modo simile dalle attività a livello di sicurezza e riduzione dei rischi.

Inoltre, poiché le richieste provengono da tutto il mondo, le reti devono fornire risposte in pochi millisecondi per soddisfare le aspettative dell'esperienza utente. Essendoci un limite alla velocità alla quale possono viaggiare le query su internet, fornire un sito ad alte prestazioni richiede un DNS globale (composto dai cosiddetti "punti di presenza") che fornisca risposte alle query DNS su larga scala, il che può rappresentare un investimento significativo per alcune aziende.

Per molte organizzazioni, il costo della realizzazione di una rete globale di data center con capacità, sicurezza e resilienza sufficienti a soddisfare le attuali esigenze di internet, sommato al costo della formazione del personale, è proibitivo.

Le organizzazioni devono valutare attentamente rischi e benefici, considerando la strategia a lungo termine, l'importanza del DNS per la loro presenza online e qualsiasi potenziale rischio per la sicurezza. Alcune aziende potrebbero trarre vantaggio da un approccio ibrido che permette di gestire i domini critici con un DNS autogestito, sfruttando al contempo i vantaggi del DNS gestito per domini meno sensibili o secondari.