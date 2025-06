Che cos'è un record CNAME (canonical name)?

Consente a più nomi di dominio di risolversi nello stesso indirizzo IP e semplifica il processo di gestione di vari servizi o sottodomini indirizzandoli a un unico dominio di destinazione. In particolare, tutti i record CNAME devono indirizzare a un nome di dominio piuttosto che a un indirizzo IP.

Il sottodominio "www" è un esempio comune di CNAME. Viene fornito come alias per il nome di dominio root e per gli utenti che accedono a "www.esempio.com" sono riferiti al dominio root (o apice della zona DNS) "esempio.com".

Il canonical name record può sembrare complesso, ma è uno strumento relativamente semplice e utile nel mondo di Internet e del DNS. Pensiamo al DNS come un enorme database di denominazione, come una rubrica, responsabile del collegamento di nomi di siti web familiari come "www.esempio.com" agli indirizzi IP (Internet Protocol) effettivi, che è un insieme univoco di numeri. I registri CNAME aiutano le organizzazioni a gestire i domini, distribuire e bilanciare il traffico in modo più efficiente e, in ultima analisi, a fornire un'esperienza utente più rapida e fluida.