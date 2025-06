Che cosa sono i record DNS?

Questa funzione, che traduce i nomi di dominio leggibili dall'uomo in indirizzi IP leggibili dalla macchina, è il motivo per cui il DNS viene spesso definito "l'elenco telefonico di Internet". I record DNS sono una parte fondamentale che rende questo processo rapido e sicuro per gli utenti Internet.



I record DNS esistono come file basati su testo noti come "file di zona" scritti nella sintassi DNS. Hanno funzione di record e set di comandi su come gestire le query DNS. Quando un utente cerca un nome di dominio o un URL o agisce in relazione a un nome di dominio in un browser Web, questo è l'inizio di una query DNS. Una serie di server DNS comunica quindi tra loro per risolvere questa query. I server DNS si affidano ai record DNS per collegare l'utente con l'indirizzo IP corrispondente e risolvere tutti gli altri problemi. I record DNS sono memorizzati su server DNS autorevoli noti anche come nameserver autorevoli. Contengono informazioni sulla frequenza con cui un server aggiorna il record DNS, noto come TTL (time-to-live).

I record DNS utilizzati di frequente includono: record A e AAAA, record CNAME, DNAME e ALIAS, record CAA, record CERT, record MX, record SOA, record NS, record PTR, record SPF, record SRV e record TXT. Ognuno di questi record ha una funzione unica e conoscerli tutti è un passo fondamentale per il corretto funzionamento di un sistema DNS.