Il DNS è uno dei protocolli più vecchi di Internet. Quando è stato creato, Internet era un posto molto più piccolo dove praticamente tutti si conoscevano. La sicurezza è stata un ripensamento.

Quando la sicurezza di Internet divenne un problema, il DNS era così ampiamente utilizzato che qualsiasi modifica significativa avrebbe portato l'intero sistema a un brusco arresto. Piuttosto che cercare di sviluppare un protocollo completamente crittografato per sostituire il DNS, si è deciso di aggiungere un meccanismo di autenticazione al sistema esistente.

DNSSEC era un compromesso. Ha reso possibile l'autenticazione di query e dati, aumentando la sicurezza del protocollo. Ma lo ha fatto senza modificare il sistema sottostante, in modo che Internet potesse continuare a crescere senza la necessità di riprogettare nulla. La distribuzione di DNSSEC è stata resa opzionale in modo che le organizzazioni potessero effettuare la transizione se e quando volevano.