Per coordinare e automatizzare i processi di spesa in conto capitale (CapEx) nella sua struttura organizzativa complessa e diversificata, Sol Caribbean si affida a IBM Cloud Pak for Business Automation. Questo coordinamento non è un compito facile: l'azienda avvia infatti circa 1.000 progetti all'anno in tutti i suoi paesi e attività, i quali variano notevolmente in termini di portata, passando dallo sviluppo di una nuova stazione di rifornimento all'acquisto di un computer da ufficio.

Prima di ingaggiare IBM nel 2017, il processo CapEx dell’azienda era tutt’altro che agile. "Una volta, l'intero processo veniva eseguito tramite e-mail", racconta Juan Lopez, Regional Operations Manager di Sol Caribbean. "Non esisteva un archivio centrale, nessun modo per tenere traccia dei documenti di un progetto, nessun workflow e nessun timbro finale quando tutti gli stakeholder avevano approvato un progetto."

"Quando è arrivato il momento dell'audit, è stato difficile trovare la documentazione di supporto per ciascun progetto”, prosegue. "La nostra attività è ricca di risorse, e volevamo avere un migliore controllo dei nostri investimenti. Dal processo di approvazione fino al completamento, non avevamo modo di valutare il successo relativo di un progetto non solo in termini di denaro speso, ma anche di business generato o di qualità del ritorno."

L'azienda aveva bisogno di una soluzione tecnologica per gestire meglio i propri processi CapEx, monitorare e verificare i progetti e ridurre al minimo il rischio di frodi.