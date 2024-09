Straker Translations

Fondata nel 1999 per sviluppare e fornire un sistema di gestione dei contenuti (CMS) per le imprese, Straker ha spostato la propria attenzione sull'aumento della domanda del mercato per i servizi di traduzione. Basata sulle eccezionali funzionalità tecniche offerte dal suo CMS, l'azienda ha rinnovato la sua tecnologia di base per lanciare una piattaforma di traduzione online.

Nel trasformare il suo modello di aziendale, Straker ha scoperto presto che l'infrastruttura di supporto per la sua nuova offerta era costosa e dispendiosa in termini di tempo. "Per mantenere le applicazioni di livello aziendale su diverse piattaforme operative sono necessari soldi e risorse," spiega Indy Nagpal, Chief Platform Officer dell'azienda. "Dal punto di vista aziendale, questo non era lo spazio giusto in cui inserirci, date le potenzialità del nostro software."

Esplorando alternative all'infrastruttura di hosting tradizionale, Straker è diventata una delle prime aziende ad adottare la tecnologia cloud, eseguendo il suo software su server privati virtuali (VPS). Il cambiamento ha contribuito a ridurre il carico di manutenzione e gestione IT, ma l'azienda ha riscontrato che la sua piattaforma cloud era carente in termini di potenza di calcolo e scalabilità. "Stavamo pagando molto per il tipo di prestazioni che stavamo ottenendo," afferma Nagpal. "In sostanza, la tecnologia non forniva ciò che volevamo e sarebbe stato troppo costoso espanderla."