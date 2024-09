I server aziendali IBM Z rimangono oggi la piattaforma strategica preferita per i dati business-critical e i processi transazionali in molte grandi aziende. Tuttavia, quando le aziende cercano di costruire nuovi sistemi di coinvolgimento su piattaforme distribuite o nel cloud, possono imbattersi in idee sbagliate sul potenziale delle loro piattaforme mainframe. In particolare, i responsabili delle decisioni potrebbero non essere consapevoli che gli attuali server aziendali si adattano perfettamente a un'organizzazione IT agile e orientata a DevOps.

Nel momento in cui Compuware ha spostato il proprio processo di sviluppo interno dal tradizionale approccio a cascata all'approccio agile, il suo team tecnologico ha cercato i potenziali ostacoli alla produttività nell'infrastruttura esistente.

Keith Sisson, Director of Technology di Compuware, afferma: "Abbiamo identificato il nostro ambiente x86 distribuito come un enorme limite: stavamo spendendo un'enorme quantità di tempo e denaro per l'assistenza. Dovevamo gestire aggiornamenti di sicurezza e patch software pressoché costanti e sostituire continuamente il vecchio hardware di centinaia di server in decine di rack".

Compuware ha analizzato i propri asset software, classificandoli in due grandi categorie: strategici (vitali per il core work dell'azienda) e obbligatori (che supportano importanti funzioni aziendali interne come i sistemi HR e finanziari, ma non forniscono differenziazione competitiva).

"Abbiamo visto che i nostri sistemi strategici (produzione, inventario, licenze, sviluppo interno e così via) erano quasi esclusivamente sulla nostra piattaforma aziendale IBM Z, mentre i sistemi obbligatori erano tutti in ambiente distribuito", spiega Sisson.

La sfida per Compuware era quella di creare un'infrastruttura robusta ma altamente flessibile, che permettesse una facile integrazione della logica aziendale tra le diverse piattaforme, riducendo al contempo drasticamente il tempo e l'impegno spesi per l'amministrazione di sistemi a basso valore.