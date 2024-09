L'Università di Fukui Hospital in Giappone ha trascorso anni a migliorare la sicurezza e la stabilità dei dati dei pazienti. Quello che nel 2006 era iniziato come un progetto di revisione della virtualizzazione dei server si è trasformato in un progetto a più fasi. Con l'aiuto di IBM, l'ospedale ha intrapreso un percorso verso la digitalizzazione della propria infrastruttura IT. La seconda fase della struttura medica prevedeva l'introduzione di cartelle cliniche dei pazienti elettroniche con IBM Clinical Information System (CIS) e l'integrazione dei sistemi aziendali del dipartimento nell'infrastruttura virtuale.

Yoshinori Yamashita, professore associato del Dipartimento di informatica medica dell’ospedale, spiega: "Lo scopo della digitalizzazione non è la gestione delle apparecchiature. È molto importante fornire l'ambiente per utilizzare i dati. È come raccogliere e integrare le informazioni mediche e utilizzarle quando necessario. Ci sono molti dipendenti negli ospedali universitari e quindi possono assumere specialisti dell'informazione. Tuttavia, gli ospedali generali con personale limitato non sono in grado di assumere specialisti dell'informazione e i servizi di informazione medica rispecchieranno l'assistenza medica futura".