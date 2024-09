Acrometis, LLC

Acrometis ha deciso di utilizzare IBM Cloud Mass Data Migration per trasferire rapidamente i dati a IBM Cloud Object Storage. Selezionando l'opzione Cold Vault in IBM Cloud Object Storage, Acrometis può archiviare per anni i dati a cui accede raramente senza aumentare vertiginosamente i costi.

“Eravamo certi che trasportare i nostri dati in un dispositivo fisico sarebbe stato un modo efficiente per eseguire rapidamente la migrazione, ma una delle nostre principali preoccupazioni era crittografare in modo efficace tutti i dati che avevamo conservato in modo sicuro per molti anni”, commenta Varghese.

“Quando abbiamo sentito parlare di IBM Cloud Mass Data Migration, abbiamo immediatamente capito che era il modo ottimale per trasferire i nostri dati storici, non solo per il suo metodo sicuro e crittografato di archiviazione dei dati, ma anche perché si trattava di un'offerta a prezzi molto ragionevoli. Una volta ricevuto il dispositivo IBM Cloud Mass Data Migration, lo abbiamo semplicemente collegato, trasferito i nostri dati e poi rispediti a IBM. Nel giro di soli due giorni, tutti i nostri dati erano pronti per l'accesso in IBM Cloud Object Storage”.

Aggiunge: “Abbiamo ordinato IBM Cloud Mass Data Migration tramite il sito Web IBM e l'intero processo si è svolto senza intoppi: il team si è persino preso il tempo per mostrarci come accedere al portale IBM Cloud Object Storage e recuperare i nostri dati. Quando in futuro eseguiremo l'elaborazione dei dati storici per i nostri clienti, utilizzeremo sicuramente questo processo per migrare i loro dati”.