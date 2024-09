Tuttavia, come spiega il dott. Eyal Brill, Chief Executive Officer di Decision Makers, Ltd., "La maggior parte delle aziende idriche in tutto il mondo sono piccole organizzazioni che non dispongono di un'infrastruttura IT. Non hanno esperti IT. Non possono permettersi investimenti ingenti nei sistemi IT".

Ciononostante, l’IT ha un enorme potenziale per contribuire al corretto funzionamento dei servizi idrici. Ecco perché il dottor Brill ha lanciato Decision Makers, un'azienda a conduzione familiare che mira a portare i vantaggi della tecnologia moderna in un settore fondamentale per la vita.

Utilizzando il servizio dell'azienda, le società idriche possono rilevare una qualità anomala dell'acqua causata da guasti alle apparecchiature, incidenti e persino attività dannose. Decision Makers utilizza una tecnologia chiamata machine learning non supervisionato, che si basa sull’idea che le situazioni anomale creino segnali ben prima che i problemi sfuggano al controllo. Decision Makers analizza i dati delle aziende idriche e segnala un'anomalia, proprio come le società di carte di credito che monitorano i conti per individuare eventuali frodi.