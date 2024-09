Prysmian si è rivolta a IBM per implementare una nuova infrastruttura cloud e ha esteso il suo attuale contratto di outsourcing strategico per altri 12 mesi. Con la nuova estensione, IBM ha in programma di costruire, configurare e implementare un nuovo ambiente IT su IBM Cloud per ospitare i workload aggiuntivi basati sulla tecnologia SAP provenienti da General Cable. IBM continuerà inoltre a gestire l'infrastruttura on-premise dell'azienda.

Prysmian ha esaminato diversi provider di cloud. IBM Cloud è stata una scelta naturale a causa dei costi, della sua leadership nei servizi gestiti per l'infrastruttura ibrida e dell'eccellenza dimostrata nell'ambito dell'attuale contratto di outsourcing strategico. IBM Cloud è inoltre riconosciuto da VMware come il motore di virtualizzazione preferito per le applicazioni SAP.

"IBM Cloud è, a nostro avviso, l'ideale per le nostre esigenze grazie allo stack di servizi che IBM è in grado di fornire insieme alla sua solidissima infrastruttura", spiega Brandinali. “IBM ci offre una serie di servizi che altri fornitori non possono offrirci. Per questo motivo desideriamo avere un’azienda partner come IBM”.

Per Brandinali, la fiducia è stata anche un fattore chiave nella partnership con IBM. "IBM mantiene le sue promesse. È un livello di onestà che apprezziamo molto, ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in una partnership".

IBM ha implementato una gamma di tecnologie SAP ospitate su IBM Cloud Bare Metal Servers con certificazione SAP, un componente della IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure, in esecuzione in un ambiente virtualizzato VMware. La piattaforma IBM Cloud offre flessibilità e consente all'azienda di scalare il proprio ambiente SAP S/4HANA®.

Oltre alla suite di applicazioni SAP S/4HANA, il landscape SAP include il database in-memory SAP HANA® distribuito ad alta disponibilità su due host e le soluzioni di business warehouse SAP® BW/4HANA e di pianificazione della supply chain SAP APO.

"Abbiamo implementato la nuova piattaforma SAP BW/4HANA su IBM Cloud per il reporting di business intelligence. È stato un grande successo, con una nuova usabilità e una nuova interfaccia", aggiunge Giovanni Cauteruccio, Global Enterprise Services Manager di Prysmian. "Siamo anche sul cloud con SAP APO, Advanced Planning and Optimizer, uno strumento della piattaforma SAP HANA che utilizziamo per le previsioni e la pianificazione".

IBM gestisce anche l'applicazione SAP ERP on-premise di Prysmian nell'ambito dell'offerta IBM SAP Applications Management on IBM Cloud. In futuro, l'azienda prevede di eseguire la migrazione dell'intero workload SAP a IBM Cloud.

I server IBM Cloud Bare Metal forniscono un'architettura dedicata e single-tenant che offre a Prysmian il controllo completo su dove e come i dati vengono gestiti, scambiati e trattati. Con i server bare metal, Prysmian è in grado di pianificare con IBM i tempi di inattività necessari per la manutenzione e l'aggiornamento. Il sistema operativo designato per le appliance HANA è Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.

I server eseguono IBM Cloud for VMware Solutions per tutti i workload virtualizzati. Gestendo il suo stack VMware nativo sull'infrastruttura IBM Cloud bare metal, Prysmian può utilizzare gli stessi strumenti e le stesse risorse che utilizza per la sua infrastruttura on-premise. "Stiamo utilizzando molte delle funzioni di VMware. Ha semplificato il nostro approccio al cloud", aggiunge Alessandro Bottin, Global Infrastructure e Operation Manager di Prysmian.

Nell'ambito dell'offerta IBM Security and Resiliency Managed Services, IBM Services fornisce data backup, resilienza e recupero dei dati su IBM Cloud. Per semplificare la migrazione dei backup, l'azienda ha scelto la tecnologia Zerto on IBM Cloud.

L'infrastruttura cloud di Prysmian è ospitata in due data center IBM: l'IBM Cloud Milano Cornaredo Data Center per l'ambiente di produzione e l'IBM Cloud Frankfurt Data Center per il disaster recovery.