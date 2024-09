Veeam su IBM Cloud fornisce un backup affidabile e un disaster recovery predittivo per i workload virtuali e fisici, ovunque siano, nel data center o nel cloud. Veeam on IBM Cloud non è un prodotto IBM, ed è offerto secondo i termini e le condizioni di Veeam. Scopri perché IBM Cloud ha vinto un Veeam Innovation Award 2020 al VeeamON.