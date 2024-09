Daimler Trucks North America

La soluzione UrbanCode Deploy ha aiutato Daimler Trucks NA a ridurre i tempi di rilascio delle applicazioni e i tempi di inattività dovuti ad applicazioni difettose. Inoltre, ha migliorato la qualità, il controllo e la governance delle applicazioni. In questo modo, l'azienda ha ridotto i costi complessivi di gestione delle applicazioni.

Nel primo anno dopo l'implementazione del software UrbanCode Deploy, il team dei servizi IT ha utilizzato la soluzione per 3.000 distribuzioni di quattro applicazioni. Riducendo i tempi di distribuzione da 60-90 minuti a soli quattro minuti, Wylde stima che l'automazione abbia fatto risparmiare al dipartimento più di 3.000 ore. "Se una distribuzione tipica richiedeva 70 minuti, ora ne richiede quattro. Si tratta di un risparmio di tempo di circa il 94% per ogni distribuzione». Ora Daimler Trucks NA utilizza la soluzione UrbanCode Deploy per oltre 100 applicazioni in tutta l'azienda.

Inizialmente, il team doveva ripulire il codice esistente prima di poter utilizzare la soluzione UrbanCode Deploy per la successiva distribuzione delle applicazioni. Ora, uno strumento di creazione che funziona insieme al software UrbanCode Deploy aiuta a garantire che le applicazioni vengano create e funzionino correttamente, attribuendo al team di sviluppo la responsabilità della qualità della codifica.

Wylde ritiene inoltre che il software stia ulteriormente contribuendo a migliorare la qualità delle applicazioni perché il team di sviluppo può eseguire il rollback delle applicazioni e trovare e risolvere rapidamente i problemi. «Prima di UrbanCode Deploy, potevano passare due, tre, quattro settimane prima del rilascio di una nuova patch. Con la funzione di rollback automatico, siamo in grado di rilasciare una patch entro un paio di giorni».

Daimler Trucks NA utilizza anche il software UrbanCode Deploy per applicare le politiche, come il divieto di manipolare o modificare manualmente un file. «Tutto deve provenire dal controllo di origine, a differenza di quanto accadeva in precedenza», spiega Wylde. «Utilizziamo anche un unico modello per distribuire tutte le applicazioni», migliorando così la governance e il controllo su applicazioni e dati.

Altri reparti IT della Daimler Trucks NA e delle sue consociate della Daimler AG sono incuriositi dai risultati di Wylde. «Si è creato un effetto a catena. Le persone hanno visto il nostro successo e questo sta suscitando il loro interesse. Si rendono conto che possiamo eseguire distribuzioni in soli quattro minuti, anziché un'ora o più, e vogliono adottare il nostro modello nel loro dipartimento».

Wylde ritiene che un modello DevOps, supportato dalla soluzione UrbanCode Deploy, stia contribuendo a cambiare la cultura della sua organizzazione, in particolare tra gli sviluppatori. «Alle persone piace creare cose. Non vogliono essere costrette a fare lavori manuali. Questo è ciò che fa UrbanCode», afferma Wylde. «Non è pensato per sostituire le competenze dell'interfaccia utente, la creatività o lo sviluppo del codice. È pensato per sostituire le attività manuali che non apportano alcun valore per noi nell'IT, per i nostri clienti o per l'azienda».

Wylde continua: «Stiamo abbattendo le vecchie barriere tra sviluppatori e altri professionisti IT all'interno dell'azienda». Inoltre, il suo team middleware non riceve chiamate nel cuore della notte in cui gli si chiede di risolvere problemi di codifica. «Ritengo che chiunque utilizzi DevOps e UrbanCode Deploy può aspettarsi un grande cambiamento culturale e di vedere persone più felici alla fine della giornata».

Allineando la tecnologia DevOps con le persone giuste, Wylde snellisce l'organizzazione e si concentra sull'innovazione. «Possiamo iniziare a spostarci verso cose più creative come l'analitica predittiva, il mining dei dati o altre cose che portano effettivamente valore», afferma.

Wylde conclude: «Le aziende che non adottano un modello DevOps rischiano di seguire la strada di tutte quelle ormai defunte catene di negozi di video ed elettronica che non sono cambiate, o non sono cambiate abbastanza velocemente da riuscire a stare al passo con la trasformazione tecnologica e le aspettative dei clienti».