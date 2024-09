La migrazione al cloud è un'iniziativa aziendale strategica che deve andare a buon fine per garantire la sopravvivenza dell'azienda. IBM mette a disposizione risorse cloud qualificate per affrontare le complessità dell'architettura, della progettazione e della messa in sicurezza dell'infrastruttura cloud per la migrazione del carico di lavoro, al fine di creare una base solida, sicura e scalabile.