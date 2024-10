Grazie alla collaborazione con The Harris Poll, che ha condotto un sondaggio su 2.000 organizzazioni in tutto il mondo, IBM ha scoperto cosa differenzia i Leader dell'AI (il 15% degli intervistati) dai Novizi (il restante 85%) e come i leader superano le sfide e le preoccupazioni relative all'AI per ottenere un valore reale.

I Leader cercano l'intersezione tra opportunità, esigenze e capacità interne per sviluppare una roadmap orientata all'azione; promuovono l'allineamento a livello organizzativo attraverso una comunicazione chiara e autentica; e comprendono che una solida base di dati offre la flessibilità necessaria per personalizzare l'AI.