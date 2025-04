Come accennato in precedenza in questo post, ci sono una serie di vantaggi che i knowledge worker apportano alle organizzazioni, dalla leadership strategica all'innovazione. Tuttavia questi benefici possono essere realizzati solo se la loro produttività non è bloccata in attività lavorative che non sono basate sulla conoscenza. In altre parole, è meglio che i knowledge worker sintetizzino le informazioni e forniscano insight fruibili anziché estrarre i dati.

Parte del problema è rappresentato dal numero di strumenti che i knowledge worker utilizzano per svolgere il proprio lavoro: passare da uno schermo all'altro porta a inefficienze e a distrarsi dalle cose importanti. La buona notizia: le tecnologie di AI e di automazione si stanno evolvendo per fornire un accesso facile e conversazionale alle informazioni e alle automazioni delle attività di cui i knowledge worker necessitano per servire meglio i clienti e generare valore con le loro competenze, il pensiero critico e le capacità interpersonali.

Per aiutare i nostri clienti a risolvere i problemi di gestione delle conoscenze, offriamo IBM watsonx.ai. All'interno del portfolio IBM watsonx che riunisce nuove funzionalità di AI generativa, watsonx.ai è basato su foundation model e machine learning tradizionale in un potente studio che copre tutto il ciclo di vita dell'AI. Precostruite per aggiungere valore in modo rapido, le soluzioni IBM watsonx offrono set di competenze in continua espansione, modelli di AI che apprendono costantemente e automazioni orchestrabili in tempo reale, affinché i knowledge worker possano svolgere le seguenti attività:

Delegare i compiti più impegnativi, come l'elaborazione di report, a digital worker personalizzati.

Ottenere le informazioni giuste al momento giusto, nel contesto giusto, grazie alla comprensione intelligente dei documenti e alla ricerca di livello enterprise.

Eliminare le problematiche legate al supporto tradizionale e offrire un'esperienza del cliente eccezionale.

Dal'HR all'approvvigionamento, fino al servizio clienti, le soluzioni IBM watsonx stanno migliorando il lavoro, l'assistenza clienti e la produttività e il coinvolgimento dei knowledge worker. I clienti ottengono un'esperienza self-service accurata ed efficiente, mentre i knowledge worker ottengono le informazioni e gli strumenti di cui necessitano per avere più tempo da dedicare alle attività di maggior valore.