Che cos'è SAP?

Organizzazioni di tutti i tipi, dalle piccole imprese alle grandi aziende, utilizzano moduli SAP per garantire coesione e chiarezza nei loro flussi di dati. La suite di software è particolarmente utile per le aziende con processi complessi.

Ad esempio, migrando alla soluzione cloud S/4HANA di SAP, un grande consorzio di ospedali in India3 ha centralizzato la gestione dell'inventario e i pagamenti dei fornitori comunicando in tempo reale e in sicurezza con il proprio Hospital Information System, che contiene dati sensibili relativi alla salute come le cartelle cliniche.

Nel settore aereo norvegese, la tecnologia Ariba di SAP è stata utilizzata per ridurre le emissioni di carbonio4 gestendo i contratti, l'approvvigionamento e il rischio di un marchio.

In America, una grande compagnia assicurativa5 ha implementato una serie di soluzioni SAP nei propri uffici di New York per ottenere insight più approfonditi dai propri dati finanziari, elaborarli più rapidamente e definire strategie per il futuro.

L'ecosistema software di gestione SAP è personalizzato per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni aziendali. Tra i suoi casi d'uso più popolari vi sono: