Cos'è l'architettura three-tier?

Tier presentazione

Il tier presentazione è l'interfaccia utente ed il livello di comunicazione dell'applicazione, in cui l'utente finale interagisce con l'applicazione. Il suo scopo principale è quello di visualizzare le informazioni e raccogliere informazioni dall'utente. Questo tier di livello superiore, ad esempio, può essere eseguito su un browser web, come applicazione desktop o come GUI (Graphical User Interface). Generalmente, i tier presentazione web sono sviluppati utilizzando HTML, CSS e JavaScript. Le applicazioni desktop possono essere scritte in diversi linguaggi, a seconda della piattaforma.

Tier applicazione

Il tier applicazione, noto anche come tier logico o tier intermedio, è il cuore dell'applicazione. In questo tier, le informazioni raccolte nel tier presentazione sono elaborate - a volte in relazione ad altre informazioni contenute nel tier dati - usando la logica di business, un insieme specifico di regole di business. Il tier applicazione può anche aggiungere, eliminare o modificare i dati nel tier dati.

Il tier applicazione è tipicamente sviluppato utilizzando Python, Java, Perl, PHP o Ruby e comunica con il tier dati tramite chiamate API.

Tier dati

Il tier dati, in alcuni casi chiamato tier database, tier accesso ai dati o back-end, è il punto in cui vengono archiviate e gestite le informazioni elaborate dall'applicazione. Questo può essere un sistema di gestione del database relazionale come PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, Informix o Microsoft SQL Server o in un server del database NoSQL come Cassandra, CouchDB o MongoDB.

In un'applicazione three-tier, tutte le comunicazioni passano attraverso il tier applicazione. Il tier presentazione e il tier dati non possono comunicare direttamente tra loro.

Confronto tra tier e livello

Nelle discussioni sull'architettura three-tier, il termine livello è spesso usato in modo intercambiabile - ed erroneamente - al posto di tier, come in 'livello di presentazione' o 'livello di logica di business.'

Non sono la stessa cosa. Il termine 'livello' si riferisce ad una divisione funzionale del software, mentre il termine 'tier' si riferisce ad una divisione funzionale del software che viene eseguita su un'infrastruttura separata dalle altre divisioni. L'app Contatti del cellulare, ad esempio, è un'applicazione a tre-livelli , ma un'applicazione a singolo tier , perché tutti e tre i livelli vengono eseguiti sul cellulare.

La differenza è importante, perché i livelli non possono offrire gli stessi vantaggi dei tier.