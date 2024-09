Dalla consulenza all'implementazione delle soluzioni SAP Ariba e IBM® Watson, siamo il tuo partner per reinventare digitalmente le operazioni di approvvigionamento e il processo di gestione dei contratti.

IBM aiuta i clienti a emergere con maggiore forza nell'approvvigionamento grazie alla piattaforma consolidata di SAP Ariba e alle soluzioni innovative di IBM nelle aree dell'AI, della blockchain e della RPA. Scopri come implementare le soluzioni SAP Ariba in modo rapido ed economico con la nostra IMPACT per l'acceleratore SAP Ariba e aumenta la funzionalità con la nostra Cognitive Procurement Platform.