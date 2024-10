Usare l'AI per creare messaggi migliori porta a risultati migliori con i candidati. Le organizzazioni possono utilizzare i dati storici per capire meglio cosa ha attirato l'attenzione in passato e cosa i recruiter devono utilizzare per attirare l'attenzione dei candidati. Le interazioni basate sull'AI possono offrire consigli di lavoro personalizzati e rispondere a domande specifiche. L'analytics predittiva aiuta inoltre le organizzazioni a preparare meglio la loro strategia di recruiting per il futuro, in modo che sappiano in che modo le preferenze dei potenziali clienti stanno cambiando.