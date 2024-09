"A prima vista, compiti come il rilevamento delle presenze sono semplici. Tuttavia, se si guarda più da vicino, ci si accorge che per i manager degli eventi sono estremamente dispendiosi in termini di tempo: scaricare il report dei partecipanti, esaminarlo riga per riga per vedere quando qualcuno si è iscritto e quando se ne è andato, registrare questi dati nel tracker appropriato. Questo non è assolutamente scalabile per le migliaia di eventi che gestiamo ogni mese", spiega Hema.

Utilizzando watsonx Orchestrate, Hema e il suo team hanno costruito un assistente AI per i gestori di eventi e lo hanno chiamato cHaRlie: Cognitive Human Resource Learning EM Assistant. CHaRlie assiste i gestori di eventi in una serie di attività critiche ma ripetitive e soggette a errori, come il monitoraggio delle iscrizioni alle classi, l'avviso ai gestori di eventi che richiedono un follow-up a causa delle basse iscrizioni, la gestione della promozione personalizzata degli eventi, la distribuzione di comunicazioni pre-evento e la registrazione delle presenze alle classi virtuali.