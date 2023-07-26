L'emergere dell'AI generativa e dei foundation model ha rivoluzionato il modo in cui le aziende di tutti i settori stanno operando in questo momento critico. Ciò è particolarmente vero nella funzione HR, che si è trovata in prima linea nella nuova era dell'AI. In un recente studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), "Processo decisionale dei CEO nell'era dell'AI", il 36% dei CEO intervistati ha identificato la forza lavoro e le competenze come il fattore con l'impatto più importante sull'azienda. L'espansione dell'uso delle funzionalità dell'AI per potenziare il lavoro umano nei principali processi dell'HR a livello di reclutamento, mantenimento e sviluppo di competenze e talenti promette di realizzare la trasformazione aziendale e di consentire alle organizzazioni di competere in un mercato globale.
Tradizionalmente, molti processi, applicazioni e tecnologie dell'HR (dall'analisi dei curriculum, alla ricerca del personale, fino allo screening e alla corrispondenza delle competenze dei candidati, hanno tratto beneficio e sono stati strettamente allineati alle funzionalità di automazione e AI. In questa nuova era, l'AI generativa può tuttavia offrire di più attraverso consulenti mirati e casi d'uso che traggono beneficio dalla sua continua espansione. Il lavoro dei dipendenti umani su processi come la creazione di descrizioni dei ruoli professionali e la ricerca intelligente può ora essere potenziato utilizzando l'AI generativa e insight basati sui dati. Questo non solo può trasformare i processi dell'HR e migliorare le operazioni aziendali, ma consente anche ai professionisti dell'HR di innovare e concentrarsi su lavori di maggior valore.
Ad esempio, negli ultimi sei anni la funzione HR di IBM ha sviluppato le funzionalità di AskHR, il suo assistente digitale basato su AI, al fine di automatizzare più di cento processi e gestire oltre un milione e mezzo di conversazioni con i dipendenti all'anno. AskHR fornisce agli utenti informazioni pertinenti e recentemente ha iniziato a dare consigli ai dipendenti che si preparano per un viaggio, inviando avvisi meteorologici e assistendo in altri processi di routine. Via via che AskHR continua ad apprendere e ad espandere le proprie funzionalità, i dipendenti umani possono risparmiare tempo sulle attività ripetitive e concentrarsi su lavori più complessi.
L'evoluzione delle funzionalità dell'AI in casi d'uso come il reclutamento e l'acquisizione si è fatta sempre più sofisticata, gestendo i costi e i tempi associati all'assunzione di nuovi dipendenti. Grazie alla capacità di segmentare le richieste in base ai requisiti di ruolo, alla disponibilità di talenti e ad altri criteri obbligatori, i responsabili della ricerca del personale possono potenzialmente migliorare la corrispondenza delle competenze dei candidati, attirare talenti più diversificati e aumentare la loro produttività.
Sebbene le possibilità siano infinite, l'esplosione dei casi d'uso che impiegano l'AI generativa nel settore delle risorse umane introduce anche domande sull'uso improprio e sul potenziale di pregiudizi. L'adozione e l'uso diffusi dell'AI nelle applicazioni HR possono sollevare dubbi sulle implicazioni etiche e sull'impatto sui dati e sulla privacy dei dipendenti. Prima di adottare l'AI nei loro processi, le organizzazioni devono definire chiaramente ciò che significa per loro un'AI responsabile, a livello individuale, e identificare non solo ciò che sono disposte a fare, ma anche ciò che non sono disposte a fare. La mancata adozione di una strategia che supporti l'uso responsabile dell'AI può portare a un maggiore impatto a livello di reputazione, normativo, legale e persino finanziario.
Pertanto, l'uso di un'AI responsabile è essenziale per il successo in tutto il ciclo di vita dei dipendenti e deve essere considerato nella strategia di AI generativa. I leader dell'HR non possono quindi semplicemente affidarsi all'AI per prendere decisioni in autonomia. È necessario coinvolgere i dipendenti nell'uso responsabile dell'AI per contribuire a guadagnare fiducia e consenso a livello di organizzazione.
Per facilitare l'integrazione dell'AI responsabile nella cultura aziendale, IBM raccomanda alle organizzazioni di seguire questi cinque aspetti fondamentali dell'etica dell'AI.
Anche se non sappiamo dove si evolverà il prossimo livello di AI generativa, incoraggiamo le organizzazioni a fare di questi fondamenti etici una parte fondamentale della propria cultura. I leader HR danno l'esempio. Devono mettere alla prova il resto dell'azienda in merito alle implicazioni etiche dell'AI e alla privacy dei dati . Devono anche essere in grado di spiegare all'organizzazione come intendono utilizzare l'AI in modo etico e affidabile.
Ascolta il podcast per approfondire l'importante ruolo dell'AI nell'HR e cosa dovrebbero fare i responsabili di questa funzione aziendale via via che le aziende integrano l'AI nei propri sistemi.
Sono molti gli aspetti da prendere in considerazione per introdurre l'AI nei processi HR e i leader aziendali si trovano di fronte a un'enorme quantità di decisioni su come, quando e dove utilizzarla a beneficio della forza lavoro. Dalle domande su dove iniziare, alla verifica della presenza delle competenze e delle tecnologie necessarie, fino all'utilizzo di dati di qualità, il processo decisionale può essere complesso, disorientante e confuso. Inoltre, c'è molta pressione per integrare l'AI in una quantità sempre maggiore di casi d'uso, così come per migliorare i livelli di produttività e creare nuovi modelli di business.
Tuttavia, per semplificare e determinare la migliore linea d'azione, dovresti tornare alle basi, concentrandoti sulla strategia, sul modello operativo e sulle persone per aiutare a valutare la preparazione della tua organizzazione all'AI.
Le sfide possono diventare meno problematiche allineando innanzitutto la strategia dell'organizzazione alla strategia di AI generativa, definendo processi e workflow end-to-end e istruendo persone e tecnologie su come tutto funzionerà insieme. Indipendentemente dal punto in cui ti trovi in questo processo, IBM Consulting può aiutarti a rispondere alle domande più difficili, implementare applicazioni AI nei tuoi sistemi HR esistenti, accelerare la trasformazione digitale e sbloccare il potenziale della forza lavoro.
