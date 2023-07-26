Tradizionalmente, molti processi, applicazioni e tecnologie dell'HR (dall'analisi dei curriculum, alla ricerca del personale, fino allo screening e alla corrispondenza delle competenze dei candidati, hanno tratto beneficio e sono stati strettamente allineati alle funzionalità di automazione e AI. In questa nuova era, l'AI generativa può tuttavia offrire di più attraverso consulenti mirati e casi d'uso che traggono beneficio dalla sua continua espansione. Il lavoro dei dipendenti umani su processi come la creazione di descrizioni dei ruoli professionali e la ricerca intelligente può ora essere potenziato utilizzando l'AI generativa e insight basati sui dati. Questo non solo può trasformare i processi dell'HR e migliorare le operazioni aziendali, ma consente anche ai professionisti dell'HR di innovare e concentrarsi su lavori di maggior valore.

Ad esempio, negli ultimi sei anni la funzione HR di IBM ha sviluppato le funzionalità di AskHR, il suo assistente digitale basato su AI, al fine di automatizzare più di cento processi e gestire oltre un milione e mezzo di conversazioni con i dipendenti all'anno. AskHR fornisce agli utenti informazioni pertinenti e recentemente ha iniziato a dare consigli ai dipendenti che si preparano per un viaggio, inviando avvisi meteorologici e assistendo in altri processi di routine. Via via che AskHR continua ad apprendere e ad espandere le proprie funzionalità, i dipendenti umani possono risparmiare tempo sulle attività ripetitive e concentrarsi su lavori più complessi.

L'evoluzione delle funzionalità dell'AI in casi d'uso come il reclutamento e l'acquisizione si è fatta sempre più sofisticata, gestendo i costi e i tempi associati all'assunzione di nuovi dipendenti. Grazie alla capacità di segmentare le richieste in base ai requisiti di ruolo, alla disponibilità di talenti e ad altri criteri obbligatori, i responsabili della ricerca del personale possono potenzialmente migliorare la corrispondenza delle competenze dei candidati, attirare talenti più diversificati e aumentare la loro produttività.