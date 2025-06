La prescriptive analytics fornisce alle organizzazioni suggerimenti in merito alle azioni migliori da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di business, quali la soddisfazione dei clienti, i guadagni e i risparmi sui costi. Le soluzioni di prescriptive analytics fornite da IBM utilizzano la tecnologia di ottimizzazione per risolvere decisioni complesse con milioni di variabili decisionali, vincoli e compromessi.