IBM® Decision Optimization Center offre una piattaforma configurabile per supportare i decisori aziendali come scienziati, sviluppatori, analisti, pianificatori e responsabili della programmazione. Utilizza potenti analytics per risolvere difficili sfide di pianificazione e programmazione, riducendo l'impegno, il tempo e il rischio connessi a soluzioni di miglioramento aziendale personalizzate. Implementa la piattaforma per prendere decisioni più intelligenti e migliorare il ROI, combinando dati e analytics con una tecnologia di ottimizzazione all'avanguardia.