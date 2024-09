ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

Con il boom delle costruzioni in tutto il mondo, l'industria globale del cemento è cresciuta a un tasso medio annuo del 5,1% tra il 2003 e il 2018. Dopo Cina, India e Stati Uniti, la Turchia è diventata il quarto produttore mondiale di cemento. ÇimSA, uno dei maggiori produttori di cemento della Turchia e leader nella produzione di cemento bianco, ha incrementato la sua produzione annuale a oltre sei milioni di tonnellate. Oltre a soddisfare la domanda interna di cemento, ÇimSA ha anche sviluppato una rete di distribuzione globale per l'esportazione in Europa, Medio Oriente e Nord America.

Con diversi forni, mulini di macinazione e silos in più di 10 sedi e sette terminali di distribuzione internazionali, ÇimSA ha creato una complessa rete di strutture. La società ha inoltre sostenuto notevoli costi generali relativi alla gestione della supply chain, alla produzione industriale e al trasporto di cemento. Per ottimizzare le operazioni, tenendo conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, delle imposte, della domanda e dei cambiamenti della capacità produttiva, i responsabili di ÇimSA hanno utilizzato sempre di più uno strumento informatico legacy per la pianificazione delle vendite e delle operazioni.

Tuttavia, con la crescita dell'azienda, lo strumento di pianificazione ha raggiunto i suoi limiti. "Il nostro strumento precedente non era integrato in modo adeguato e non era in grado di inserire tutte le dimensioni aziendali che dovevamo considerare", afferma Nevzat Çakmak, Project Manager di ÇIMSA. "Eravamo limitati a pochi scenari e non eravamo in grado di creare tutti gli scenari ipotetici di cui avevamo bisogno per supportare il processo decisionale".

"Anche il sistema precedente presentava problemi con il calcolo lento della soluzione", afferma Sabri Suyunu, Analytics Professional e co-fondatore di IBM Business Partner Lumtify. "Sarebbero passate 24 ore prima che ÇimSA potesse vedere i risultati di un problema di ottimizzazione. Inoltre, il vecchio sistema non era in grado di integrare tutti i dati necessari per creare modelli accurati".

Mentre ÇimSA continuava ad acquisire nuovi impianti di produzione e ad espandersi in nuovi mercati, il suo top management aveva bisogno di maggiore velocità e flessibilità delle operazioni di vendita e dello strumento di pianificazione. Quando Çakmak e il suo team IT hanno iniziato a cercare soluzioni di ottimizzazione più avanzate, Suyunu ha condiviso la sua esperienza. "Utilizzavamo IBM CPLEX Optimization Studio già da otto anni", afferma Suyunu, "e l'ho suggerito perché era veloce, facile da usare e aveva la capacità di risolvere tutti i complessi problemi di ÇimSA correlati all'ottimizzazione".