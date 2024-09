I risolutori di ottimizzazione aiutano a migliorare il processo decisionale relativamente alla programmazione, all'assegnazione e alla pianificazione delle risorse scarse. Incorporano potenti algoritmi in grado di risolvere modelli di programmazione matematica, programmazione a vincoli e modelli di pianificazione basati su vincoli.

I risolutori IBM CPLEX® Optimizer possono trovare risposte a problemi di programmazione lineare, programmazione a interi misti, programmazione quadratica e programmazione vincolata quadratica.

Per i problemi di pianificazione dettagliati, IBM offre risolutori progettati per modelli di pianificazione basata su vincoli. Per problemi combinati come ad esempio un problema di configurazione o di impacchettamento, è possibile creare dei modelli di programmazione a vincoli per risolverli. E puoi provare i risolutori gratuitamente.