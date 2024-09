La Banca Belfius, una banca e un'assicurazione integrata che serve più di 3,8 milioni di persone in Belgio, voleva assicurarsi che le sue tecnologie informatiche, comprese le soluzioni di cybersecurity, potessero evolvere abbastanza rapidamente per fare in modo che la banca a rimanere al passo con la rapida evoluzione del settore finanziario e continuare a fornire i migliori servizi bancari e assicurativi ai suoi clienti.

Stipulando un contratto con IBM per i servizi e il software di IBM Security e il mainframe IBM Z , Belfius ha visibilità e controllo sulla sua tecnologia, migliorando al contempo la sua capacità di innovazione.