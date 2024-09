Con tecnologie come la telefonia mobile, l'IoT e il cloud, le organizzazioni connettono tipi nuovi e diversi di endpoint al proprio ambiente aziendale. Al contempo, gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, rendendo più difficile garantire la sicurezza di tutti gli endpoint all'interno dell'azienda. A ciò si aggiunge spesso il fatto che potresti non disporre delle competenze e dell'esperienza necessarie per gestire internamente la sicurezza degli endpoint.