La strategia di modernizzazione corretta è diversa per ogni organizzazione, ma c'è un aspetto che rimane costante: il business non può essere messo in pausa mentre si applicano i cambiamenti. Per creare valore nel tempo, è necessario delineare una roadmap di ciò che andrà a cambiare e con quale sequenza. La modernizzazione, se effettuata correttamente, sarà sempre un esercizio di equilibrismo volto a mantenere la continuità in mezzo al cambiamento.