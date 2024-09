Nel 2015, The Co-operative Bank si è trovata ad affrontare una situazione di questo tipo. La banca è cresciuta all'interno di The Co-op Group, una famiglia di aziende variegate con interessi nella vendita al dettaglio, nelle assicurazioni e in altri mercati.La strategia del gruppo di condividere applicazioni, archivi di informazioni e gestione della tecnologia ha fatto sì che i sistemi informatici della banca fossero strettamente legati al resto della rete del gruppo.

Quando la banca è diventata un'entità separata da The Co-op Group, questa strategia è cambiata. La banca doveva ridurre la propria dipendenza dai servizi IT del gruppo e assumere il controllo dei propri sistemi informatici. Per realizzare efficacemente questa separazione è stato necessario un importante programma di trasformazione.

La banca si è resa conto che il livello di controllo normativo sul programma sarebbe stato estremamente elevato, a seguito dei recenti problemi informatici di alto profilo nel settore bancario del Regno Unito. Di conseguenza, ogni aspetto della pianificazione, della preparazione e dell'esecuzione doveva essere gestito con la massima efficacia per ridurre i rischi.

Il team IT di The Co-operative Bank conosceva le applicazioni e l'infrastruttura, ma la sua competenza era principalmente operativa. Nel costruire, mantenere e documentare i propri sistemi, aveva fatto in modo che questi fossero in grado di far fronte alle immense pressioni delle operazioni bancarie quotidiane.

Il programma di trasformazione rappresentava un'ulteriore sfida. Separare i sistemi e le reti della banca dal resto dell'infrastruttura di The Co-op Group significava migrare i sistemi e le reti in un ambiente completamente nuovo: nuovi data center, nuovi server, nuove reti e un nuovo modello operativo. La portata di tali modifiche ha aumentato il rischio di comportamenti non definiti e di effetti imprevedibili. Con i dati finanziari di centinaia di migliaia di clienti in gioco, la banca non poteva permettersi di lasciare nulla al caso.

"Sebbene il progetto di separazione dell'IT sia stato fondamentale per il futuro della banca, la nostra responsabilità nei confronti dei clienti è sempre di primaria importanza", spiega Chris Davis, Chief Operating Officer di The Co-operative Bank. "Dovevamo essere certi di poter realizzare questa trasformazione senza alcun impatto sull'esperienza del cliente. Ecco perché abbiamo scelto di collaborare con IBM: era l'unica organizzazione con un'adeguata competenza in progetti di migrazione bancaria su larga scala che potesse darci questa certezza."