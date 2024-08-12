Via via che le organizzazioni adottano i servizi basati sul cloud, diventa sempre più urgente migrare e modernizzare infrastrutture, applicazioni e dati nel cloud per rimanere competitive. L'approccio tradizionale alla migrazione e alla modernizzazione spesso prevede processi manuali, con conseguente aumento dei costi, ritardi nel time-to-value e aumento dei rischi.

La migrazione e la modernizzazione del cloud possono essere processi complessi e lunghi che comportano sfide uniche; nel frattempo, ci sono molti benefici per gli asset e gli assistenti di gen AI e per i modelli commerciali innovativi. La Cloud Migration and Modernization Factory di IBM Consulting può anche aiutare le organizzazioni a superare le sfide comuni di migrazione e modernizzazione e a ottenere un'esperienza di migrazione e modernizzazione più veloce, efficiente ed economica.

Utilizzando le stesse tecnologie che stanno guidando il cambiamento del mercato, IBM Consulting è in grado di offrire valore alla velocità di cui le aziende del futuro necessitano oggi. Questa trasformazione inizia con una nuova relazione tra consulenti e codice, una relazione che può aiutare a fornire soluzioni e valore in modo più rapido, ripetibile ed efficiente in termini di costi.