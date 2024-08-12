Via via che le organizzazioni adottano i servizi basati sul cloud, diventa sempre più urgente migrare e modernizzare infrastrutture, applicazioni e dati nel cloud per rimanere competitive. L'approccio tradizionale alla migrazione e alla modernizzazione spesso prevede processi manuali, con conseguente aumento dei costi, ritardi nel time-to-value e aumento dei rischi.
La migrazione e la modernizzazione del cloud possono essere processi complessi e lunghi che comportano sfide uniche; nel frattempo, ci sono molti benefici per gli asset e gli assistenti di gen AI e per i modelli commerciali innovativi. La Cloud Migration and Modernization Factory di IBM Consulting può anche aiutare le organizzazioni a superare le sfide comuni di migrazione e modernizzazione e a ottenere un'esperienza di migrazione e modernizzazione più veloce, efficiente ed economica.
Utilizzando le stesse tecnologie che stanno guidando il cambiamento del mercato, IBM Consulting è in grado di offrire valore alla velocità di cui le aziende del futuro necessitano oggi. Questa trasformazione inizia con una nuova relazione tra consulenti e codice, una relazione che può aiutare a fornire soluzioni e valore in modo più rapido, ripetibile ed efficiente in termini di costi.
Gli asset di gen AI e gli assistenti stanno rivoluzionando il panorama della migrazione e della modernizzazione cloud, offrendo un modo più efficiente, automatizzato ed economico per superare le sfide comuni della migrazione. Questi strumenti utilizzano il machine learning e l'intelligenza artificiale per automatizzare i processi manuali, riducendo la necessità di interventi umani e minimizzando il rischio di errori e rilavorazioni.
Gli IBM Consulting Assistant sono una libreria di assistenti AI basati sui ruoli, addestrati su dati proprietari di IBM per supportare ruoli e attività chiave nei progetti di consulenza. Con l'accesso tramite un'interfaccia basata sulla conversazione, abbiamo democratizzato il modo in cui i consulenti utilizzano gli assistenti, creando un'esperienza in cui le nostre persone possono trovare, creare e perfezionare continuamente assistenti per soddisfare più rapidamente le esigenze dei nostri clienti.
Gli IBM Consulting Assistant consentono ai nostri consulenti di selezionare i modelli che meglio risolvono le sfide della tua azienda. Questi modelli sono confezionati con prompt pre-progettati e formati di output, così che il nostro personale possa ottenere output personalizzati per le loro query, come creare un profilo utente dettagliato o un codice per un linguaggio e una funzione specifici. Il risultato è che si ottiene un lavoro di maggiore valore, più velocemente.
I nostri modelli commerciali innovativi, come i nostri servizi di migrazione cloud, offrono un modo flessibile ed economico per migrare e modernizzare applicazioni e dati verso il cloud. I nostri modelli di prezzo sono progettati per aiutare le organizzazioni a ridurre i costi e aumentare il ROI, promuovendo al contempo un'esperienza di migrazione fluida e di successo.
In quanto leader fornitore di servizi di trasformazione dell'hybrid cloud, IBM possiede una vasta esperienza nell'aiutare le organizzazioni a superare le sfide comuni di migrazione e modernizzazione. I nostri esperti hanno sviluppato strumenti di generazione AI e modelli commerciali innovativi per garantire una migrazione e una modernizzazione del cloud di successo.
La Cloud Migration and Modernization Factory di IBM Consulting consente ai clienti di realizzare valore aziendale più rapidamente, utilizzando modelli di migrazione precostituiti e approcci di migrazione automatizzati. Ciò significa che le organizzazioni possono ottenere una implementazione e un avvio più rapidi, arrivando sul mercato più velocemente e realizzando prima i benefici aziendali.
Con la migrazione e la modernizzazione del cloud di IBM Consulting, i clienti possono ottenere:
La migrazione e la modernizzazione del cloud possono essere un processo complesso, ma grazie alla potenza degli asset di gen AI e degli assistenti e ai modelli commerciali innovativi, le organizzazioni possono superare le sfide comuni della migrazione e ottenere un'esperienza di migrazione più rapida, efficiente ed economica. Automatizzando i processi manuali, riducendo la necessità di interventi umani e minimizzando il rischio di errori e rilavorazioni, gli strumenti di gen AI possono aiutare le organizzazioni a ottenere significativi risparmi sui costi e un ROI maggiore.
Scopri di più su come la soluzione di migrazione e modernizzazione di IBM Consulting può aiutarti a ottenere questi benefici.
