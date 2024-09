IMS Explorer for Development (noto anche come IMS Explorer) semplifica le attività di sviluppo delle applicazioni IMS con questo strumento grafico basato su Eclipse. Utilizza IMS Explorer per visualizzare e modificare database IMS, segmenti, campi e altro ancora. Distribuito tramite la piattaforma Aqua di IBM Explorer for z/OS, IMS Explorer è in grado di funzionare con altri prodotti basati su Eclipse per supportare il ciclo di sviluppo delle applicazioni. Installa IMS Explorer dal sito di download degli strumenti di sviluppo per mainframe.