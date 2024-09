IBM OMEGAMON for IMS on z/OS fornisce avvisi, individua le cause principali dei problemi e intraprende azioni correttive. Riduce i potenziali ritardi e interruzioni monitorando le metriche quasi in tempo reale e analizzando i dati storici. Fornisce inoltre statistiche sulla struttura della struttura di accoppiamento di accesso, conteggi delle code condivise, conflitti di blocco del database e altro ancora.

È disponibile come offerta indipendente o come parte di IBM Service Management Suite for z/OS o IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS.