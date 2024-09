Un agente dettagliato per il monitoraggio del sistema e la gestione delle prestazioni dei sistemi IBM Z. Monitora e gestisce centralmente le transazioni IBM CICS e le interazioni CICS Transaction Gateway con altre applicazioni. Offre, inoltre, un'interfaccia utente 3270 che si estende all'intera famiglia di prodotti IBM OMEGAMON e consente viste integrate dell'ambiente in un unica schermata.



Gli utenti possono acquistare IBM Z OMEGAMON for CICS come parte di IBM Z Monitoring Suite e IBM Z Service Management Suite, un unico set di strumenti per la gestione degli ambienti z/OS.