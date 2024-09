Progettato per la disponibilità continua e il ripristino di emergenza rapido, IBM Z® fornisce una resilienza leader del settore per proteggere la tua azienda dai tempi di inattività. Le nostre soluzioni per l'infrastruttura IT collaborano per ottimizzare la disponibilità, mantenere i sistemi operativi, rilevare i problemi in anticipo e ripristinare i dati critici.

Fai della resilienza il tuo elemento di differenziazione aziendale. Scopri come IBM Z e LinuxONE abbiano registrato annualmente solo 3,15 secondi di inattività non pianificata per server.¹